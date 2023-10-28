Илон Маск выложил мем про военные базы США и пошутил об угрозе Ирана

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Американский предприниматель Илон Маск разместил шутливый пост в социальной сети X, в котором поднимается вопрос о близком расположении американских военных баз в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

"Иран выглядит, будто хочет войны. Посмотрите, как близко они разместили свою страну к нашим военным базам", — так гласил пост, опубликованный Маском.

Ранее Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Белом доме, выразил уверенность в том, что президент США Джо Байден не останется без ответа на возможные атаки Ирана против американских военнослужащих на Ближнем Востоке, причем ответ будет иметь защитный характер.

Ранее Центральное командование вооруженных сил США сообщило РИА Новости о том, что более 20 американских военнослужащих получили ранения в результате частых атак на их базы на Ближнем Востоке с 17 по 24 октября. По данным Пентагона, вооруженные группировки, предположительно связанные с Ираном, десять раз обстреливали американские войска в Ираке и трижды — в Сирии за последнюю неделю, всё это происходило в условиях нарастающего конфликта в секторе Газа.