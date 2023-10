Илон Маск выложил мем про военные базы США и пошутил об угрозе Ирана

Your browser does not support the audio element.

Американский предприниматель Илон Маск разместил шутливый пост в социальной сети X, в котором поднимается вопрос о близком расположении американских военных баз в отношении Ирана, сообщает РИА Новости.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.