Илон Маск: Европа движется в сторону гражданской войны

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Европу ожидает непростое будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя видеоролик, опубликованный в социальных сетях, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.

Фото: openverse by jurvetson is licensed under "Elon Musk Presenting Tesla's Fully Autonomous Future" by jurvetson is licensed under CC BY 2.0.

Автор видео выразил свое беспокойство о том, почему регион продолжает принимать беженцев, которые, кажется, не желают интегрироваться в европейское общество, а вместо этого стремятся его вытеснить, сообщает издание РИА Новости.

"Европа движется в сторону гражданской войны", — поделился своим мнением Маск.

Ранее Илон Маск назвал "дураками" сторонников военной помощи Украине в США.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.