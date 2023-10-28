Европу ожидает непростое будущее, заявил американский миллиардер Илон Маск, комментируя видеоролик, опубликованный в социальных сетях, на котором женщина-мигрант сжигает флаг Франции.
Автор видео выразил свое беспокойство о том, почему регион продолжает принимать беженцев, которые, кажется, не желают интегрироваться в европейское общество, а вместо этого стремятся его вытеснить, сообщает издание РИА Новости.
"Европа движется в сторону гражданской войны", — поделился своим мнением Маск.
Ранее Илон Маск назвал "дураками" сторонников военной помощи Украине в США.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Внук Аллы Пугачевой, Никита Пресняков, уже год проживает в Соединенных Штатах, но признается, что скучает по России.