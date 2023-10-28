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В Греции беженцы устраивают беспорядки в лагерях на фоне операции Израиля

1:14
Мир

Согласно информации, опубликованной немецким изданием Bild, в лагерях для беженцев в Греции наблюдаются беспорядки, связанные с радикальными исламистами, выражающими поддержку ХАМАС и проявляющими желание присоединиться к палестинскому движению в его конфликте с Израилем.

В Греции беженцы устраивают беспорядки в лагерях на фоне операции Израиля
Фото: openverse by alisdare1 is licensed under CC BY-SA 2.0

Эксперты, в свою очередь, выражают опасения относительно того, что Балканы могут стать своеобразными вратами, через которые радикалы попадут на Ближний Восток, в то время как беженцы, убегая от войны, могут направляться в обратном направлении — в Европу, сообщает издание "Аргументы и Факты".

Август Ханнинг, бывший президент Федеральной разведывательной службы Германии, заявил:

"Боевики-исламисты, находящиеся в Сирии, Турции или Ираке, могут просочиться и стать активными здесь. Многие люди покидают Ближний Восток, многие из тех, кого мы здесь не хотим видеть, кто опасен".

По мнению Ханнинга, ситуация на балканском маршруте, который, помимо переселения беженцев, также является основным путем для контрабанды оружия в Европу, может усугубиться после начала операции Израиля в секторе Газа.

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Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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