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ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию израильско-палестинского конфликта

1:00
Мир

В пятницу Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций одобрила резолюцию, предложенную 22 арабскими странами, которая призывает немедленно прекратить огонь между Израилем и палестинским движением ХАМАС.

ГА ООН одобрила арабскую резолюцию по урегулированию израильско-палестинского конфликта
Фото: openverse by de:Benutzer:Eborutta is licensed under "UN General Assembly" by de:Benutzer:Eborutta is licensed under CC BY-SA 3.0.

Документ поддержали 120 странами, при этом 14 государств выразили своё недовольство, а 45 воздержались от голосования.

Следует отметить, что Генеральная Ассамблея ООН отклонила предложенную Канадой поправку, которая призывала осудить атаки ХАМАС против Израиля. За эту поправку высказались также Соединённые Штаты.

Так, резолюция призывает открыть гуманитарные коридоры и немедленное прекращение огня на территории боевых действий.

"Немедленному предоставлению полного, устойчивого, безопасного и беспрепятственного гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам", — говорится в документе.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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