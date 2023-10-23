National Interest: влияние России в Восточной Европе тревожит США

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Вашингтон опасается, что влияние России нарушит баланс сил в странах Восточной Европы, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. По его словам, именно поэтому Штаты продолжают настаивать на поддержке Украины.

Фото: openverse

Помощь киевскому режиму для США — попытка уровнять силы влияния в Европе.

"Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями", — заявил Смит в статье для National Interest.

Для Вашингтона подобный сценарий станет "тревожным", в частности, в контексте будущих решений.

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