Вашингтон опасается, что влияние России нарушит баланс сил в странах Восточной Европы, заявил член американского Национального комитета по американо-китайским отношениям Саймингтон Смит. По его словам, именно поэтому Штаты продолжают настаивать на поддержке Украины.
Помощь киевскому режиму для США — попытка уровнять силы влияния в Европе.
"Значительное влияние России в Восточной Европе нарушает равновесие, потенциально гарантируя Москве контроль над европейскими энергетическими коридорами и торговыми путями", — заявил Смит в статье для National Interest.
Для Вашингтона подобный сценарий станет "тревожным", в частности, в контексте будущих решений.
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