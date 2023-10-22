Bild*: в Минобороны ФРГ обеспокоены нехваткой в бюджете денег на помощь Украине

1:11 Your browser does not support the audio element. Мир

Представители Минобороны ФРГ обеспокоены тем, что в проекте бюджета на 2024 год зафиксирована нехватка средств на продолжение поддержки Вооружённых сил Украины (ВСУ), передаёт Bild*.

Фото: wikimedia.org

По информации газеты, подготовкой проекта занимался глава Минфина Кристиан Линднер. Отмечается, что министр и его коллеги запланировали "слишком мало" финансирования для Киева.

"Министерство обороны бьёт тревогу: в бюджете на 2024 год не хватает более пяти миллиардов евро на помощь Украине", — сказано в публикации.

В Минобороны ФРГ требуют предусмотреть дополнительные 5,22 миллиарда евро на поддержку украинской армии в следующем году.

Окончательное утверждение бюджета запланировано на ноябрь. Сейчас в Германии развернулись дискуссии о том, какой объём материальной помощи следует выделить Украине, подчёркивается в статье.

Ранее министр финансов Украины Сергей Марченко обратил внимание на то, что западные страны стали всё меньше поддерживать его страну.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.