Экс-советник главы Пентагона Макгрегор заявил, что НАТО не переживёт конфликт с РФ

Североатлантический альянс не сможет пережить противостояние с РФ из-за плохой подготовки к наступательным операциям. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.

Фото: openverse.org

По его словам, альянс был создан исключительно для защиты Запада, но затем стал активно расширяться. Как пояснил офицер, эта организация не готова к участию в крупных вооружённых конфликтах.

"Она не предназначена для ведения наступательных войн", — подчеркнул экс-советник главы Пентагона в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Макгрегор неоднократно обращался к сотрудникам администрации президента США Джо Байдена с требованием сократить финансовую и военную помощь Киеву. Помимо этого, он предупреждал Белый дом о том, что украинский конфликт становится всё более опасным из-за риска прямого столкновения РФ и НАТО.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.