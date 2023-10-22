Североатлантический альянс не сможет пережить противостояние с РФ из-за плохой подготовки к наступательным операциям. Такое мнение выразил экс-советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор.
По его словам, альянс был создан исключительно для защиты Запада, но затем стал активно расширяться. Как пояснил офицер, эта организация не готова к участию в крупных вооружённых конфликтах.
"Она не предназначена для ведения наступательных войн", — подчеркнул экс-советник главы Пентагона в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Макгрегор неоднократно обращался к сотрудникам администрации президента США Джо Байдена с требованием сократить финансовую и военную помощь Киеву. Помимо этого, он предупреждал Белый дом о том, что украинский конфликт становится всё более опасным из-за риска прямого столкновения РФ и НАТО.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
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