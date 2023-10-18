Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил опасение о возрастающей угрозе на Украине, связанной с потенциальным конфликтом между США и Россией. Об этом он рассказал на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.
По его мнению, с каждым днём ситуация на Украине становится всё более напряженной, и это обусловлено сохраняющейся вероятностью столкновения между НАТО и Россией.
"Пока такая вероятность существует, мы находимся под угрозой в Штатах и Европе", — указал эксперт.
Макгрегор также подчеркнул, что нестабильность на Ближнем Востоке может оказать влияние на глобальную обстановку и усилить её риски. По его словам, ситуация становится более опасной, чем могли бы себе представить многие американцы.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Наступление ВС РФ с целью окружения Авдеевки, оказалось "активной обороной". Что же дальше?