Американский полковник заявил, что ситуация на Украине стала опаснее из-за риска войны США с Россией

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Бывший советник главы Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор выразил опасение о возрастающей угрозе на Украине, связанной с потенциальным конфликтом между США и Россией. Об этом он рассказал на YouTube-канале Douglas Macgregor Straight Calls.

Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

По его мнению, с каждым днём ситуация на Украине становится всё более напряженной, и это обусловлено сохраняющейся вероятностью столкновения между НАТО и Россией.

"Пока такая вероятность существует, мы находимся под угрозой в Штатах и Европе", — указал эксперт.

Макгрегор также подчеркнул, что нестабильность на Ближнем Востоке может оказать влияние на глобальную обстановку и усилить её риски. По его словам, ситуация становится более опасной, чем могли бы себе представить многие американцы.