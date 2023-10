Your browser does not support the audio element.

Буквально за неделю израильско-палестинского конфликта президент Украины Владимир Зеленский утратил популярность, заявила американская журналистка Натали Моррис. По её словам, глава Незалежной в отчаянии и пытается всячески привлечь к себе внимание.

Как подчеркнула Моррис, вероятно, "самовлюблённому" главе Украине очень "обидно".

Он подчеркнула, что отчаяние Зеленского хорошо читается в его призывах, которые разумному человеку покажутся чушью. Так, за неделю он заявил, что необходимо бомбить Иран, и что в конфликте на Ближнем Востоке виновата Россия. Кроме того, настойчиво просился в Израиль, резюмировала Моррис.

