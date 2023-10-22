Американская журналистка Моррис о рейтинге Зеленского: самовлюблённому человеку невероятно обидно

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Буквально за неделю израильско-палестинского конфликта президент Украины Владимир Зеленский утратил популярность, заявила американская журналистка Натали Моррис. По её словам, глава Незалежной в отчаянии и пытается всячески привлечь к себе внимание.

Фото: AP Photo / Yves Herman

Как подчеркнула Моррис, вероятно, "самовлюблённому" главе Украине очень "обидно".

"Должно быть, самовлюблённому человеку невероятно обидно оттого, что раньше он был лидером одного из самых популярных конфликтов в мире, а теперь не может попасть на обложку Vogue или на церемонию вручения "Оскара", — заявила журналистка в эфире Redacted.

Он подчеркнула, что отчаяние Зеленского хорошо читается в его призывах, которые разумному человеку покажутся чушью. Так, за неделю он заявил, что необходимо бомбить Иран, и что в конфликте на Ближнем Востоке виновата Россия. Кроме того, настойчиво просился в Израиль, резюмировала Моррис.

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