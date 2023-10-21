Джозеф Байден рассказал, какие цели преследовали боевики ХАМАС своим нападением на Израиль.
Байден объяснил, что Саудовская Аравия была близка к тому, чтобы признать еврейское государство. ХАМАС, по словам президента США, решил помешать нормализации отношений Израиля с соседним государством.
"Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль, и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", — сказал американский лидер на мероприятии, посвящённом предстоящим президентским выборам в США.
Ранее Ксения Собчак выдвинула похожую версию о причине обострения палестино-израильского конфликта. Журналистка отметила, что США не заинтересованы в войне на Ближнем Востоке, так как мечтали о договорённостях с Саудовской Аравией.
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