Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сладков рассказал о "говорящих с ветром" тувинцах на СВО
Марков об увольнении Соловьёвым Сатановского: "И смех и грех"
В Одессе пьяный мужчина прилюдно порвал флаг Украины
MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле
В Швеции обсуждают возможность смены валюты на евро
ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери
Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид
В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой

Байднен о причинах нападения ХАМАС на Израиль: Саудиты хотели признать Израиль

0:52
Мир

Джозеф Байден рассказал, какие цели преследовали боевики ХАМАС своим нападением на Израиль.

Байднен о причинах нападения ХАМАС на Израиль: Саудиты хотели признать Израиль
Фото: openverse.org

Байден объяснил, что Саудовская Аравия была близка к тому, чтобы признать еврейское государство. ХАМАС, по словам президента США, решил помешать нормализации отношений Израиля с соседним государством.

"Знаете что? Саудиты хотели признать Израиль, и они вот-вот бы признали Израиль. И это бы объединило Ближний Восток", — сказал американский лидер на мероприятии, посвящённом предстоящим президентским выборам в США.

Ранее Ксения Собчак выдвинула похожую версию о причине обострения палестино-израильского конфликта. Журналистка отметила, что США не заинтересованы в войне на Ближнем Востоке, так как мечтали о договорённостях с Саудовской Аравией.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Соловьёв уволил Сатановского за "пьяную шмару Захарову"

Соловьёв выпустил видеоролик с мест СВО, где извинился перед МИД РФ за Сатановского и сказал, что увольняет его с телеканала.

Владимир Соловьёв уволил Сатановского за оскорбление Марии Захаровой
FP: Украине придётся отказаться от территорий ради мира
Зеленскому дали шокирующий совет по России
Певицу Машу Распутину после скандальных слов убрали из жюри шоу "Суперстар"
ГИБДД заставляет водителей проходить техосмотр
Черноморский флот покинул Севастополь — изгнание или стратегия? Виктор Пахомов "Кинжалы" над Чёрным морем: какой будет реакция НАТО? Андрей Николаев Алексей Апухтин: судьба забытого поэта Сергей Лебедев
Клещи российской армии вокруг Авдеевки неумолимо сжимаются
Лучшие б/у автомобили до 1 млн. рублей
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Россиянам назвали 4 причины не приобретать автомобили из Китая
Последние материалы
Сладков рассказал о "говорящих с ветром" тувинцах на СВО
Марков об увольнении Соловьёвым Сатановского: "И смех и грех"
В Одессе пьяный мужчина прилюдно порвал флаг Украины
MWM: США могут заставить Украину сесть за стол переговоров из-за войны в Израиле
В Швеции обсуждают возможность смены валюты на евро
ВС РФ за сутки уничтожили сотни боевиков, ВСУ несут большие потери
Актера Брэдли Купера заметили на свидании с Джиджи Хадид
В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Политолог Сатановский признался, что не жалеет о своём увольнении после оскорбления представителя МИД Захаровой
Телескоп Джеймса Уэбба обнаружил скрытую планету с облаками из кварца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников