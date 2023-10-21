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В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"

1:31
Мир

Депутат Государственной Думы Антон Горелкин утверждает, что Google может удовлетворить запрос Киева о "дерусификации" поисковой выдачи и рекомендаций на YouTube, но при этом это не поможет исчезнуть русскому языку на Украине. Об этом депутат написал в своем канале в Telegram.

В Госдуме заявили, что Google может начать "дерусификацию"
Фото: Openverse

В Киеве есть желание, чтобы на картах Google Крым был отмечен исключительно как украинская территория, чтобы результаты поиска в Google и рекомендации на YouTube были "дерусифицированы", и Украина была отделена от географической принадлежности к СНГ. Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась с представителями Google, которые прибыли в Киев, и выразила свои пожелания.

"Сможет ли Google выполнить требования Киева? С учетом американской политики, вероятно, да: они могут настроить поисковую выдачу и рекомендации. Но поможет ли это исчезнуть русскому языку на территории Украины? В этом сомневаюсь", — написал Горелкин в своем Telegram-канале.

По мнению депутата, всё это продолжение информационной политики, проводимой на Украине.

"Власти предпринимают меры для уменьшения влияния русского языка: сначала он исключен из официальных документов, затем из культуры и СМИ, а также из образования и так далее. Однако это усилие напрасно: многие жители Украины продолжают говорить на русском языке и настойчиво отказываются переходить на суржик", — добавил парламентарий.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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