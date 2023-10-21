В Совфеде посчитали забавной угрозу Латвии перекрыть для России Балтийское море

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Правительство Латвии должно реально оценивать возможности ВМФ своей страны, прежде чем угрожать "перекрыть" Балтийское море России. Об этом напомнил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков.

Фото: wikimedia.org

Ранее лидер Латвии Эдгарс Ринкевичс угрожал перекрыть России Балтийское море в случае, если будет доказано, что Россия якобы имеет отношение к повреждению газопровода Balticconnector, проходящему по дну моря между Эстонией и Финляндией.

"Очень забавно слышать, когда президент страны, флот которой, если верить интернету, состоит из 5 минных тральщиков 80-х годов и десятка патрульных и сторожевых катеров, рассуждает о перекрытии Балтийского моря", — сказал Шендерюк-Жидков в разговоре с РИА Новости.

А если Латвия в этом смысле рассчитывает на помощь ВМФ США, то здесь нужно поминать разницу между "Персидским и Финским заливом", добавил сенатор.

По мнению финской стороны, Balticconnector, прекративший работу 8 октября из-за утечки, вероятно, был повреждён извне. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия не имеет никакого отношения к подрыву этого газопровода, лично он был даже не в курсе, что такой трубопровод вообще существует, настолько маленькими являются объёмы топлива, которые он перекачивает.