RT: палестинцы вышли на митинг против действий Израиля с портретом Путина

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Жители Хеврона вышли на улицы в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, держа в руках портреты Владимира Путина и российские флаги, сообщает RT.

Фото: openverse

На видеозаписях, сделанных телеканалом, видно, как участники митинга махают российскими флагами. Кроме портрета Путина, на мероприятии также был присутствует портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.