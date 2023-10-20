Жители Хеврона вышли на улицы в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа, держа в руках портреты Владимира Путина и российские флаги, сообщает RT.
На видеозаписях, сделанных телеканалом, видно, как участники митинга махают российскими флагами. Кроме портрета Путина, на мероприятии также был присутствует портрет лидера КНДР Ким Чен Ына.
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