Политолог Сергей Марков объяснил, что означает поддержка экоактивистки Греты Тумберг Палестины.
Марков считает, что поддержка Палестины со стороны Греты Тунберг не означает перемены общественного мнения в Европе. Он отметил, что европейцы уже давно сочувствуют Палестине.
"А Грета Тунберг будет просто отброшена в сторону как использованный "экологический снаряд", — написал полиолог в своём Telegram-канале.
Он отметил, что Грета Тунберг выпала из тренда правящих кругов, поэтому её популярность пойдёт на спад.
Ранее сообщалось, что суд в Швеции назначил Грете Тунберг штраф.
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