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Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда

0:42
Мир

Политолог Сергей Марков объяснил, что означает поддержка экоактивистки Греты Тумберг Палестины.

Марков высказался о поддержке Греты Тунберг Палестины: выпала из тренда
Фото: Социальные сети Греты Тунберг

Марков считает, что поддержка Палестины со стороны Греты Тунберг не означает перемены общественного мнения в Европе. Он отметил, что европейцы уже давно сочувствуют Палестине.

"А Грета Тунберг будет просто отброшена в сторону как использованный "экологический снаряд", — написал полиолог в своём Telegram-канале.

Он отметил, что Грета Тунберг выпала из тренда правящих кругов, поэтому её популярность пойдёт на спад.

Ранее сообщалось, что суд в Швеции назначил Грете Тунберг штраф.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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