AP: суд Швеции назначил Грете Тунберг очередной штраф за неповиновение полиции

Окружной суд города Мальмё в Швеции вновь вынес решение о наложении штрафа на экологическую активистку Грету Тунберг в размере 2 250 крон (206 долларов) за отказ подчиниться требованиям полиции во время протестной акции в июле, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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"Шведский суд в среду вынес приговор о наложении штрафа на климатическую активистку Грету Тунберг за отказ подчиниться полиции во время экологической акции протеста в июле на юге Швеции", — отмечают СМИ.

Подчеркивается, что Тунберг не отрицала предъявленные обвинения, но не признала вину, считая свои действия формой самозащиты в связи с угрозой климатического кризиса. В сентябре шведская прокуратура предъявила обвинения Тунберг в связи с участием в несанкционированной демонстрации 24 июля в Мальмё, когда климатические активисты блокировали дорожное движение и ограничили доступ к нефтяному терминалу.

В июне Тунберг и её сторонники также пытались блокировать танкеры с нефтью в порту Мальмё, отказавшись покидать район гавани по требованию полиции. Позднее суд вынес решение о наложении штрафа в размере 1,5 тысячи шведских крон (144 доллара) на Тунберг за неповиновение полиции.