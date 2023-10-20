SCMP: антироссийские санкции сильно ударили по Германии

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Антироссийская политика Соединенных Штатов негативно сказалась на Европе, особенно на Германии, сообщает South China Morning Post.

Фото: Openverse

Согласно публикации, текущее руководство ФРГ идет на уступки Вашингтону и НАТО, что приводит к ослаблению экономики страны.

Например, Берлин отказывается активно расследовать инцидент, связанный с "Северными потоками", и ставит на второй план национальные интересы в угоду интересам преступников, как пишет автор статьи.

Более того, Германия, зависимая от экспорта, из-за своей политической линии решает отдаляться от важного торгового партнера — Китая. Это имеет серьезные последствия, учитывая, что Германия долгое время зависела от поставок энергоресурсов из России. Теперь она вынуждена закупать нефть и газ по завышенным ценам, что негативно сказывается на финансовом состоянии государства, отмечает автор.

Современная американская политика может привести к тому, что Западная Европа станет жертвой в пользу Украины. Это представляет серьезную угрозу для региона, как с экономической, так и с политической точки зрения, как подчеркивается в статье.