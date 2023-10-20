Байден заявил, что у ХАМАС и Путина есть объединяющие цели

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Джозеф Байден рассказал, что объединяет ХАМАС и Владимира Путина.

Фото: "Владимир Путин (27-04-2023)" by Пресс-служба Президента РФ is licensed under CC BY 4.0.

Президент США в своём обращении к нации заверил, что не допустит победы террористов ХАМАС и тирана Путина.

Байден считает, что цели Путина и ХАМАС совпадают.

"ХАМАС и Путин — разные угрозы, но их объединяет одно: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", — заявил американский лидер.

Байден выразил уверенность в том, российский президент не ограничится лишь захватом Украины.

Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал слова Владимира Путина о непроигранной войне на Украине.