Джозеф Байден рассказал, что объединяет ХАМАС и Владимира Путина.
Президент США в своём обращении к нации заверил, что не допустит победы террористов ХАМАС и тирана Путина.
Байден считает, что цели Путина и ХАМАС совпадают.
"ХАМАС и Путин — разные угрозы, но их объединяет одно: они хотят полностью уничтожить соседнюю демократию", — заявил американский лидер.
Байден выразил уверенность в том, российский президент не ограничится лишь захватом Украины.
Ранее политолог Сергей Марков прокомментировал слова Владимира Путина о непроигранной войне на Украине.
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В Екатеринбурге пропавшая полгода назад 38-летняя женщина отправила мужу сообщение со словами "я в аду" и попросила о помощи.