В Госдепе США посчитали неуместным международное расследование удара по больнице в Газе

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Представители Госдепа США высказались об идее провести международное расследование ракетного удара по больнице в секторе Газа.

Фото: openverse

В Госдепе заявили, что США не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе.

Ранее Джозеф Байден сказал, что атаку на медицинское учреждение в Газе произвела "другая команда".