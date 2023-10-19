Представители Госдепа США высказались об идее провести международное расследование ракетного удара по больнице в секторе Газа.
В Госдепе заявили, что США не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе.
Ранее Джозеф Байден сказал, что атаку на медицинское учреждение в Газе произвела "другая команда".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Сильно сдавший Александр Ревва вернулся в Россию и удивил на концерте памяти Шатунова.