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В Госдепе США посчитали неуместным международное расследование удара по больнице в Газе

0:22
Мир

Представители Госдепа США высказались об идее провести международное расследование ракетного удара по больнице в секторе Газа. 

В Госдепе США посчитали неуместным международное расследование удара по больнице в Газе
Фото: openverse

В Госдепе заявили, что США не считают уместным международное расследование удара по больнице в Газе.

Ранее Джозеф Байден сказал, что атаку на медицинское учреждение в Газе произвела "другая команда". 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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