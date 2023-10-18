Представители США и Израиля досрочно покинули заседание Совбеза ООН

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Постоянные представители США и Израиля при ООН Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан решили покинуть заседание Совета Безопасности ООН по Ближнему Востоку до его завершения. Это заседание было созвано Россией, ОАЭ и Китаем в ответ на удар, нанесенный по больнице в секторе Газа, сообщил корреспондент ТАСС.

Фото: Openverse

Представители США и Израиля, Линда Томас-Гринфилд и Гилад Эрдан, покинули зал заседаний, несмотря на то, что еще несколько стран оставались в списке выступающих. Они отказались давать комментарии журналистам.

Ранее США воспользовались своим правом вето и заблокировали бразильский проект резолюции в Совете Безопасности ООН, связанный с палестино-израильским конфликтом. Россия и Великобритания воздержались от голосования, в то время как остальные 12 членов Совета поддержали принятие резолюции. До голосования по резолюции США также выразили свой протест против российских поправок к бразильскому тексту документа.