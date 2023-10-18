NRC: в Нидерландах участились случаи, когда украинцы становятся жертвами торговли людьми

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В Нидерландах растёт число украинцев, которые стали жертвами торговли людьми. Об этом сообщила национальный докладчик по вопросам торговли людьми Конни Райкен, которую цитирует газета NRC.

Фото: openverse.org

Докладчик проинформировала, что всего в 2022 году в Нидерландах было зафиксировано 814 случаев торговли людьми, и из них 51 инцидент пришёлся на граждан Украины. Для сравнения — всего семь украинцев стали жертвами такого вида преступления в 2021 году.

"Мы видим, что мошеннические агентства по трудоустройству злоупотребляют украинцами", — отметила Конни Райкен.

Докладчик обратила внимание, что чаще всего те, кто стал жертвой торговли людьми, не жалуется на происходящее по двум причинам — или у них нет другого выхода и им некуда больше пойти, или эти люди не понимают, что ими злоупотребляют.