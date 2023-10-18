Беженцы могут создать на польской территории "украинскую партию", которая будет действовать в интересах Киева, сообщает Do Rzeczy.
Как напоминает издание, многие граждане Украины перебрались в Польшу на фоне вооружённого конфликта. Отмечается, что они могут найти способ помогать Киеву даже за пределами своего государства.
"Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — подчёркивается в статье.
Такая партия может негативно повлиять на обстановку в польских городах, считают журналисты. В статье сказано, что в случае её создания украинцы будут использовать ресурсы "экономически благополучной страны" для продвижения интересов Киева.
Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша терпит политическое и экономическое поражение из-за Украины.
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