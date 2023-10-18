Do Rzeczy: в Польше может появиться "украинская партия", действующая в интересах Киева

0:55 Your browser does not support the audio element. Мир

Беженцы могут создать на польской территории "украинскую партию", которая будет действовать в интересах Киева, сообщает Do Rzeczy.

Фото: openverse

Как напоминает издание, многие граждане Украины перебрались в Польшу на фоне вооружённого конфликта. Отмечается, что они могут найти способ помогать Киеву даже за пределами своего государства.

"Сегодня сами украинцы говорят об "украинской партии" в Польше", — подчёркивается в статье.

Такая партия может негативно повлиять на обстановку в польских городах, считают журналисты. В статье сказано, что в случае её создания украинцы будут использовать ресурсы "экономически благополучной страны" для продвижения интересов Киева.

Ранее профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил, что Польша терпит политическое и экономическое поражение из-за Украины.