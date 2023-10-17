Австрийский полковник Райснер назвал украинских стратегов "бездарями": РФ встречает "огненным миксом"

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Украина полностью провалила контрнаступление, заявил полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер. По его словам, украинские стратеги оказались абсолютно "бездарными", если рассчитывали противостоять России без численного превосходства.

Фото: The Daily Beast

Как подчеркнул полковник, ВСУ вынуждены делать вылазки малыми группами, так как ВС России сразу же встречают врага "огненным миксом" из РСЗО и дронов-камикадзе.

"Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью, — заявил Райснер Welt*. — Украинские стратеги совершенно бездарно недооценили прочность выстроенной русскими линии обороны и надежность оборонительных сооружений".

Как пояснил австрийский полковник, у Киева заведомо не хватало военного потенциала, но тем не менее, командование ставило перед составом нереальные цели, к примеру, прорваться к Азовскому морю за несколько недель.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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