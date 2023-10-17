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Австрийский полковник Райснер назвал украинских стратегов "бездарями": РФ встречает "огненным миксом"

1:09
Мир

Украина полностью провалила контрнаступление, заявил полковник австрийских Вооружённых сил Маркус Райснер. По его словам, украинские стратеги оказались абсолютно "бездарными", если рассчитывали противостоять России без численного превосходства.

Австрийский полковник Райснер назвал украинских стратегов "бездарями": РФ встречает "огненным миксом"
Фото: The Daily Beast

Как подчеркнул полковник, ВСУ вынуждены делать вылазки малыми группами, так как ВС России сразу же встречают врага "огненным миксом" из РСЗО и дронов-камикадзе.

"Если смотреть объективно, с военной точки зрения украинское контрнаступление полностью провалилось, полностью, — заявил Райснер Welt*. — Украинские стратеги совершенно бездарно недооценили прочность выстроенной русскими линии обороны и надежность оборонительных сооружений".

Как пояснил австрийский полковник, у Киева заведомо не хватало военного потенциала, но тем не менее, командование ставило перед составом нереальные цели, к примеру, прорваться к Азовскому морю за несколько недель.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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