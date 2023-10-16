Марков уверен, что правительство Польши пало из-за запрета абортов

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Политолог Сергей Марков объяснил, почему правящая партия не удержалась у власти в Польше

Фото: openverse

Марков уверен, что власти Польши просчитались, запрещая в стране аборты, руководствуясь религиозными причинами. Он считает, что это стало решающим фактором провала Ярослава Качинского на выборах.

"Женщины это не простили и проголосовали против, — написал политолог в своём Telegram-кнаале.

Он отметил, что определяющим в политике остаются социальные вопросы.