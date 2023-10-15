Политолог Сергей Марков рассказал, как в разных странах отреагировали на приход новой власти в Польше.
Марков отметил, что победа на выборах брюссельских демократов над националистами в Польше обрадовала Украину, Израиль, Францию, Германию, Бельгию.
"В Киеве радуются смене правительства в Польше", — написал политолог в своём Telegram-канале, отметив, что Москве и США "всё равно".
Политический эксперт рассказал, что огорчены только в Венгрии и в Словакии.
Ранее сообщалось, что Украина рискует потерять Польшу как союзника после выборов.
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