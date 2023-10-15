Российская армия продвигается вперёд у Купянска. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"У нас теперь контрнаступление российской армии. Удары по Купянску, это есть, да, это объективная реальность", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.
Политолог заметил, что украинское контрнаступление потерпело окончательный крах, так и не достигнув своих целей.
Соскин подчеркнул, что потери ВСУ настолько велики, что это кажется "безумием".
Политолог напомнил о катастрофической нехватке оружия и боеприпасов у ВСУ на фоне полной экономической разрухи в стране.
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