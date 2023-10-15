В Киеве рассказали о начале наступления российских военных в районе Купянска

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Российская армия продвигается вперёд у Купянска. На это обратил внимание бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

Фото: "File:Ukrainian army self-propelled field gun firing in Donbass.jpg" by UTR News is licensed under CC BY 3.0.

"У нас теперь контрнаступление российской армии. Удары по Купянску, это есть, да, это объективная реальность", — сказал Соскин на своём YouTube-канале.

Политолог заметил, что украинское контрнаступление потерпело окончательный крах, так и не достигнув своих целей.

Соскин подчеркнул, что потери ВСУ настолько велики, что это кажется "безумием".

Политолог напомнил о катастрофической нехватке оружия и боеприпасов у ВСУ на фоне полной экономической разрухи в стране.