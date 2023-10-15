Жители Ивано-Франковска обратились к властям Украины с требованием вернуть бойцов ВСУ из плена

0:49 Your browser does not support the audio element. Мир

Жители Ивано-Франковска вышли на митинг, требуя от украинских властей вернуть из плена военных ВСУ.

Фото: openverse.org

"В Ивано-Франковске состоялась акция в поддержку пленных защитников Мариуполя. Ориентировочно сто человек собрались, чтобы напомнить властям и мировому сообществу о родных и друзьях", — сообщил телеканал "Общественное".

Журналисты разместили фото, на котором в руках у митингующих видны плакаты с требованием вспомнить о военнопленных и вернуть их домой.

Похожее мероприятие состоялось в конце августа на площади Независимости в Киеве, на которой собрались родные пленных и пропавших без вести украинских бойцов.

В последний раз Москва и Киев провели обмен своими пленными 6 июля.