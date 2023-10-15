Экс-разведчик США Шаффер считает, что Израиль не будет жалеть Зеленского и заберёт у него западное оружие

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Израиль не станет беспокоиться о президенте Украины Владимире Зеленском и сделает всё, чтобы забрать у него западное оружие. В этом уверен бывший американский разведчик Тони Шаффер.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Разведчик считает, что никакой жалости к Зеленскому со стороны Израиля быть не может, особенно после скандала с приветствиями нацисту в канадском парламенте. Теперь Израиль приложит максимум усилий для получения западного вооружения, предназначенного Киеву.

Офицер напомнил, что из-за постоянной помощи Украине у США почти не осталось запасов вооружения.

"А когда Израиль попросил помочь, выяснилось, что нам самим нужны запасы вооружения. США нужно будет выбрать: поддерживать либо Украину, либо Израиль. Вашингтон выберет Израиль. Зеленский это знает", — отметил Шаффер в интервью YouTube-каналу Stephen Gardner.

Теперь президенту США Джо Байдену предстоит сделать очень сложный выбор, добавил разведчик.