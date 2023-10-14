В Израиле признали провал миссии по предотвращению нападения ХАМАС

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Руководитель Совета национальной безопасности еврейского государства Цахи Ханегби заявил о провале миссии по защите Израиля от радикальных палестинских боевиков ХАМАС.

Фото: https://www.elaosboa.com/

Цахи Ханегби признал, что Израиль не справился с миссией по предотвращению атаки ХАМАС на государство.

Он отметил, что вера в то, что ХАМАС получил урок во время предыдущих военных операций в Секторе Газа, была ошибочной.

"Нет сомнений, что Израиль не выполнил миссию по предупреждению нападения из Сектора Газа", — заявил глава израильского ведомства.

Ранее сообщалось, что в Лондоне прошёл многотысячный марш в поддержку Палестины.