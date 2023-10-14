Десятки тысяч людей вышли на улицу Лондона, чтобы поддержать Палестину.
Тысяча полицейских вышли патрулировать улицы столицы Великобритании. Участников марша предупредили об аресте в случае публичного выражения поддержки боевикам ХАМАС, устроившим атаку на Израиль.
Одобрение Палестине выражают активисты левых организаций Великобритании и представители диаспор.
Один из участников марша заявил, что Сектор Газа находится в осаде уже 17 лет. Он уверен, что на действия Израиля следует смотреть критически.
Ранее министр обороны Италии призвал усилить контроль над мигрантами, которыми могут оказаться исламскими боевиками.
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