В Лондоне начался многотысячный марш в поддержку Палестины

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Десятки тысяч людей вышли на улицу Лондона, чтобы поддержать Палестину.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Тысяча полицейских вышли патрулировать улицы столицы Великобритании. Участников марша предупредили об аресте в случае публичного выражения поддержки боевикам ХАМАС, устроившим атаку на Израиль.

Одобрение Палестине выражают активисты левых организаций Великобритании и представители диаспор.

Один из участников марша заявил, что Сектор Газа находится в осаде уже 17 лет. Он уверен, что на действия Израиля следует смотреть критически.

Ранее министр обороны Италии призвал усилить контроль над мигрантами, которыми могут оказаться исламскими боевиками.