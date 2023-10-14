Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке боевики приедут в страну, притворившись мигрантами.
Гуидо Крозетто объяснил, что перемещаются по миру не только люди, бегущие от бедности, но и радикально настроенные исламские боевики, которые преследует цель причинения вреда.
Он призвал усилить контроль над мигрантами.
"Мы не можем позволить себе впустить людей, которые приедут воевать с нами", — объяснил министр обороны Италии.
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