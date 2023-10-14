Министр обороны Италии предупредил, что исламские боевики могут проникнуть в страну по видом мигрантов

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Министр обороны Италии Гуидо Крозетто считает, что после обострения конфликта на Ближнем Востоке боевики приедут в страну, притворившись мигрантами.

Фото: openverse

Гуидо Крозетто объяснил, что перемещаются по миру не только люди, бегущие от бедности, но и радикально настроенные исламские боевики, которые преследует цель причинения вреда.

Он призвал усилить контроль над мигрантами.

"Мы не можем позволить себе впустить людей, которые приедут воевать с нами", — объяснил министр обороны Италии.

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