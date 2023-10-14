Жертвами палестино-израильского конфликта стали 16 россиян

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В ходе боевых действий на Ближнем Востоке погибли 16 россиян, имеющие также и израильское гражданство. Об этом сообщили в посольстве РФ в Тель-Авиве, пишет РИА Новости.

Фото: openverse

Дипломаты добавили, что восемь граждан РФ объявлены пропавшими без вести.

В дипмиссии уточнили, что стало известно, что как минимум один россиянин, у которого также есть израильский паспорт, находится среди заложников в секторе Газа.