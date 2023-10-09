Российские туристы остаются на отдыхе в Израиле даже во время конфликта

Пока российские туристы в Израиле не выразили желание досрочно завершить свой отпуск, и туристические компании не получили от них запросов на отмену забронированных туров, сообщили представители туроператоров РИА Новости. Несмотря на увеличившееся число пострадавших и погибших в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта, российские туристы пока остаются спокойными.
У "Русского Экспресса" в Израиле на данный момент находится менее 30 человек. Они не обращались с просьбами о досрочном завершении отдыха. Туроператор "Интурист" также не получил запросов на эвакуацию или отмену забронированных поездок.
Туроператоры отмечают, что поскольку сейчас нет чартерных рейсов в Израиль, а объем прямых авиаперевозок из России ограничен, туристический поток в эту страну имеет индивидуальный характер. Израиль стал местом для индивидуальных поездок, где россияне чаще едут к родственникам, на лечение и другие цели. Кроме того, авиабилеты в Израиль сейчас довольно дорогие, и групповые туры не проводятся.
Важно отметить, что военные действия происходят в южных районах страны, в то время как большинство туристов прилетают в Тель-Авив, где обстановка остается спокойной.
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