Российские туристы остаются на отдыхе в Израиле даже во время конфликта

1:22 Your browser does not support the audio element. Туризм

Пока российские туристы в Израиле не выразили желание досрочно завершить свой отпуск, и туристические компании не получили от них запросов на отмену забронированных туров, сообщили представители туроператоров РИА Новости. Несмотря на увеличившееся число пострадавших и погибших в Израиле в результате эскалации палестино-израильского конфликта, российские туристы пока остаются спокойными.

Фото: www.gazeta.ru

У "Русского Экспресса" в Израиле на данный момент находится менее 30 человек. Они не обращались с просьбами о досрочном завершении отдыха. Туроператор "Интурист" также не получил запросов на эвакуацию или отмену забронированных поездок.

Туроператоры отмечают, что поскольку сейчас нет чартерных рейсов в Израиль, а объем прямых авиаперевозок из России ограничен, туристический поток в эту страну имеет индивидуальный характер. Израиль стал местом для индивидуальных поездок, где россияне чаще едут к родственникам, на лечение и другие цели. Кроме того, авиабилеты в Израиль сейчас довольно дорогие, и групповые туры не проводятся.

Важно отметить, что военные действия происходят в южных районах страны, в то время как большинство туристов прилетают в Тель-Авив, где обстановка остается спокойной.

Туристам из России трудно въехать в Израиль, многих туристов не впускают в страну и департируют.