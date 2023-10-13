Марков оценил слова Бориса Джонсона о великолепной России: странно слышать

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Политолог Сергей Марков прокомментировал слова экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал не обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль.

Фото: flickr. com

Маркова удивили признания Бориса Джонсона, который назвал себя русофилом о Россию — великолепной. Представитель Великобритании заявил, что любит русскую культуру и русскую цивилизацию.

Джонсон также выразил уверенность в том, что Россия непричастна к помощи ХАМАС, который совершил атаку на Израиль.

"Конечно, всё это верно. Но странно слышать", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ВС РФ научились сбивать HIMARS.