Политолог Сергей Марков прокомментировал слова экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал не обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль.
Маркова удивили признания Бориса Джонсона, который назвал себя русофилом о Россию — великолепной. Представитель Великобритании заявил, что любит русскую культуру и русскую цивилизацию.
Джонсон также выразил уверенность в том, что Россия непричастна к помощи ХАМАС, который совершил атаку на Израиль.
"Конечно, всё это верно. Но странно слышать", — выразил своё мнение политический эксперт.
Ранее Борис Джонсон заявил, что ВС РФ научились сбивать HIMARS.
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