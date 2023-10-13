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Марков оценил слова Бориса Джонсона о великолепной России: странно слышать

0:44
Мир

Политолог Сергей Марков прокомментировал слова экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который призвал не обвинять Россию в нападении ХАМАС на Израиль.

Марков оценил слова Бориса Джонсона о великолепной России: странно слышать
Фото: flickr. com

Маркова удивили признания Бориса Джонсона, который назвал себя русофилом о Россию — великолепной. Представитель Великобритании заявил, что любит русскую культуру и русскую цивилизацию.

Джонсон также выразил уверенность в том, что Россия непричастна к помощи ХАМАС, который совершил атаку на Израиль.

"Конечно, всё это верно. Но странно слышать", — выразил своё мнение политический эксперт.

Ранее Борис Джонсон заявил, что ВС РФ научились сбивать HIMARS.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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