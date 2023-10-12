Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер выразил мнение, что заявление президента России Владимира Путина относительно конфликта между Израилем и Палестиной оказалось уничижительным по отношению к американскому президенту Джо Байдену. Об этом эксперт рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Путин на встрече с премьер-министром Ирака 11 октября подчеркнул, что обострение конфликта между Палестиной и Израилем служит ярким примером неудачи американской политики на Ближнем Востоке. Она не направлена на поиск компромиссов, приемлемых для обеих конфликтующих сторон.
"Если бы президент США придерживался в ближневосточном вопросе тех же взглядов, что и российский лидер, то нынешней трагедии удалось бы избежать. <…> Он (Путин — Прим. Ред.) единственный взрослый человек в комнате. Его зрелость в качестве лидера, баланс, который он демонстрирует в качестве дипломата, очевидны", — заявил эксперт.
Бывший разведчик считает, что президент России правильно оценил причины конфликта между Израилем и Палестиной.
На форуме "Российская энергетическая неделя" Путин выразил мнение, что США попытались решить фундаментальные проблемы Палестины материальными подачками, что, по его мнению, неэффективно.
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