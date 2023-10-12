Myśl Polska: Зеленский не ценит помощь союзников и обвиняет их в работе на Россию

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Украинский президент Владимир Зеленский начинает раскидываться обвинениями, когда союзники Киева отказываются от дальнейшей поддержки ВСУ, сообщает Myśl Polska.

Фото: openverse

По информации издания, глава Украины благодарит руководителей других государств за помощь только в том случае, если рассчитывает на продолжение сотрудничества с ними. Если этого не происходит, он обвиняет их в работе на Россию, сказано в материале.

Отмечается, что Зеленский в разные периоды называл "ключевым союзником" то Варшаву, то Берлин, то Оттаву.

Как подчёркивает Myśl Polska, украинский президент говорит о солидарности, если другая страна безоговорочно жертвует собственными интересами ради Киева.

Ранее Зеленский заявил, что обеспокоен уменьшением внимания западных стран к Украине на фоне палестино-израильского конфликта. Если помощь будет прекращена, время начнёт играть в пользу России, считает руководитель Украины.