Украинский президент Владимир Зеленский начинает раскидываться обвинениями, когда союзники Киева отказываются от дальнейшей поддержки ВСУ, сообщает Myśl Polska.
По информации издания, глава Украины благодарит руководителей других государств за помощь только в том случае, если рассчитывает на продолжение сотрудничества с ними. Если этого не происходит, он обвиняет их в работе на Россию, сказано в материале.
Отмечается, что Зеленский в разные периоды называл "ключевым союзником" то Варшаву, то Берлин, то Оттаву.
Как подчёркивает Myśl Polska, украинский президент говорит о солидарности, если другая страна безоговорочно жертвует собственными интересами ради Киева.
Ранее Зеленский заявил, что обеспокоен уменьшением внимания западных стран к Украине на фоне палестино-израильского конфликта. Если помощь будет прекращена, время начнёт играть в пользу России, считает руководитель Украины.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
ВС РФ продолжают наступление с целью окружения группировки ВСУ в Авдеевке. В котёл при успехе попадёт 15-тысячная группировка противника.