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Директор школы в Испании Чистякова рассказала об интересе к русскому языку в Европе

2:46
Мир

За последнее время интерес к изучению русского языка в Европе значительно увеличился, сообщила генеральный директор Всемирной ассоциации русских школ и директор русской школы №1 в Марбелье (Испания) Ирина Чистякова.

Директор школы в Испании Чистякова рассказала об интересе к русскому языку в Европе
Фото: Openverse

"У нас появляется большое количество детей иностранных родителей, которые желают, чтобы их дети изучали русский язык. Интерес к русскому языку растет в различных странах", — подчеркнула она во время Международной недели русского языка Восток — Запад, прошедшей в Турции.

"Зачем вы отправляете своих детей на уроки русского языка?", — задали вопрос одному англичанину.

"Россия — великая страна, и я хочу, чтобы мои дети знали русский язык, чтобы иметь возможность в будущем сотрудничать с этой страной", — ответил он.

Таким образом, русский язык приобретает все большее значение, сообщает ТАСС.

Чистякова также рассказала о позитивном влиянии обучения русскому языку на обучающихся. Дети, изучающие русский, становятся более активными, трудолюбивыми, успешными на олимпиадах и получают высокие результаты.

Она подчеркнула важность встреч специалистов по русскому языку и педагогов для обмена опытом и решения общих проблем, а также для продвижения русского языка, культуры и истории России за рубежом.

Руководитель международного направления издательства Дмитрий Силин "Русский язык. Курсы," сообщил, что на "русской неделе" представлены новые учебники и материалы, предназначенные для специалистов и студентов. Издательство выпускает более 400 различных учебных пособий, словарей и другой литературы, необходимой для изучения русского языка как иностранного.

Силин также отметил рост интереса к русскому языку за рубежом. В разных странах, таких как Венгрия, Индия и Китай, наблюдается увеличение интереса к русскому языку. В Турции также растет спрос на изучение русского языка, и русские учебники помогают преподавателям и студентам в этом процессе.

Согласно данным Россотрудничества, в Турции более 1500 преподавателей русского языка работают в детских садах, школах, вузах и частных организациях. Русские кафедры существуют во многих университетах Турции, включая Анкарский и Стамбульский университеты.

Неделя русского языка проводится в Турции впервые, но планируется проводить ее ежегодно. В рамках этой недели проводятся лекции и мастер-классы для студентов местных вузов, организованные российскими учеными.

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Испания - ожидания от переезда, которые сбылись
Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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