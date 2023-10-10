Пашинян потребовал не переводить российских миротворцев из Карабаха в Армению

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Премьер-министр Никол Пашинян считает, что если российские миротворцы покинут Нагорный Карабах, то они должны вернуться в Россию, а не передислоцироваться в Армению.

Фото: openverse

Также он сообщил, что Армения готова принять участие в заседаниях платформы регионального сотрудничества в формате "3+3" (Азербайджан, Армения, Грузия, Россия, Турция, Иран), добавил Пашинян.

"Есть договоренность, что следующая встреча пройдет в Тегеране", — сказал Пашинян.

Президент РФ Владимир Путин заявил ранее, что Азербайджан предложил России на двусторонней основе договариваться о статусе российских миротворцев в Карабахе, Армения с этим предложением согласилась.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во вторник, что ситуация в Нагорном Карабахе за последний год кардинально изменилась. А потому деятельность российских миротворцев будет адаптирована к новым условиям.

Она напомнила, что в октябре 2022 года премьер-министр Армении на саммите под эгидой Евросоюза в Праге признал Карабах азербайджанской территорией, а также подтвердил это на саммитах в Брюсселе в мае и июне текущего года.

"Таким образом, условия, при которых российский миротворческий контингент был введён в регион, были серьезно скорректированы, и на фоне массового исхода населения после боестолкновения 19-20 сентября текущего года деятельность наших миротворцев будет адаптирована", — сказала Мария Захарова.