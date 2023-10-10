Экс-глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли предупредил о высокой вероятности вооружённого конфликта между Москвой и Вашингтоном в ближайшие 10-15 лет в случае победы ВС РФ на Украине. Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя это заявление, призвал отнестись к нему со всей серьёзностью.
По его мнению, слова Милли отражают текущие настроения в американском правительстве. Они останутся в США даже в случае изменений в структуре власти, уточнил сенатор. Однако Пушков считает, что в ближайшие годы Вашингтон не сможет развязать противостояние с РФ, ведь многие американские политики называют КНР главным соперником Штатов.
Он добавил, что США столкнулись с различными вызовами, которые поставили под сомнение их мировое лидерство.
"Конфликт с Россией, ведущей ядерной державой, не усилит, а ослабит США перед лицом этих вызовов", — подчеркнул сенатор в Telegram.
Как пояснил Пушков, Вашингтон оказался в сложной ситуации, поскольку сегодня он вовлечён сразу в три кризиса. Речь идёт о "ближневосточном, украинском и потенциальном дальневосточном" конфликтах, заключил государственный деятель.
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