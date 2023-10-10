NBC: власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины

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В Белом доме размышляют над тем, чтобы сформировать один законопроект о поддержке Израиля и Украины, связав помощь этим странам, передаёт NBC.

Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Как отметил чиновник администрации США, такой шаг нужен для того, чтобы поддержка была одобрена в американском конгрессе. При этом NBC подчёркивает, что далеко не все законодатели выступают за выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

"Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю", — сказано в материале.

Окончательные решения будут утверждены в конгрессе США, уточнил источник телеканала.

Другой американский политик не исключил, что Вашингтон начнёт снабжать Израиль оружием, однако для этого США должны пополнить арсеналы военной техники. По его словам, израильская и украинская армии нуждаются в разных типах вооружений.

Ранее стало известно, что Израиль может столкнуться с дефицитом снарядов, поскольку часть боеприпасов, хранившихся на складах США в этой стране, была передана Киеву.