Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Myśl Polska: уровень жизни поляков будет падать из-за поддержки Украины
Такер Карлсон предупредил США о риске ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке
Полковник Макгрегор: разрушение Газы может привести к войне с участием Ирана и Турции
Зонд НАСА установил новый рекорд, достигнув скорости 635 266 километров в час
США намерены препятствовать избранию России в Совет ООН по правам человека
В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей
Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах
По палестинским каналам распространяют видео казни двух заложников солдатами ХАМАС
Политолог Марков: разведка Египта предупреждала Израиль об ударе ХАМАС

NBC: власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины

1:09
Мир

В Белом доме размышляют над тем, чтобы сформировать один законопроект о поддержке Израиля и Украины, связав помощь этим странам, передаёт NBC.

NBC: власти США рассматривают возможность связать помощь для Израиля и Украины
Фото: "US Capitol" by keithreifsnyder is licensed under CC BY 2.0.

Как отметил чиновник администрации США, такой шаг нужен для того, чтобы поддержка была одобрена в американском конгрессе. При этом NBC подчёркивает, что далеко не все законодатели выступают за выделение дополнительной финансовой помощи Украине.

"Белый дом оценивает политическую жизнеспособность связывания помощи Украине и Израилю", — сказано в материале.

Окончательные решения будут утверждены в конгрессе США, уточнил источник телеканала.

Другой американский политик не исключил, что Вашингтон начнёт снабжать Израиль оружием, однако для этого США должны пополнить арсеналы военной техники. По его словам, израильская и украинская армии нуждаются в разных типах вооружений.

Ранее стало известно, что Израиль может столкнуться с дефицитом снарядов, поскольку часть боеприпасов, хранившихся на складах США в этой стране, была передана Киеву.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Разведка: Украину забудут, за Израилем пойдет резня в ЕС и от Тайваня до Кипра

Израильский кризис — часть "грандиозного передела мира". Дальше полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань, Ирландия, Косово, Северный Кипр и Фолкленды, Кашмир.

Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии
Длина пениса и тип оргазма: новое исследование о сексуальных предпочтениях женщин
Ученые выяснили, что размер имеет значение
Небензя признал, что ракета, ударившая по селу Гроза, была российской
Галкин* опроверг сообщения о бегстве с Пугачёвой из Израиля
Идиосинкразии: что ненавидели исторические личности Сергей Лебедев Сербия расхлёбывает последствия событий на севере Косова Михаил Плисюк Обзор: сегодня — годовщина подрыва Крымского моста Олег Володин
Британский физик заявил, что мы живем в симуляции
Обжаренный фалафель оказался токсичным для яичек, предупреждают ученые
Чубайса сфотографировали в аэропорту Израиля
Чубайса сфотографировали в аэропорту Израиля
Последние материалы
Такер Карлсон предупредил США о риске ядерной войны из-за конфликта на Ближнем Востоке
Полковник Макгрегор: разрушение Газы может привести к войне с участием Ирана и Турции
Зонд НАСА установил новый рекорд, достигнув скорости 635 266 километров в час
Apple и Samsung рассказали, почему нельзя заряжать телефон всю ночь
США намерены препятствовать избранию России в Совет ООН по правам человека
В Израиле муж и жена убили семерых боевиков ХАМАС, чтобы спасти своих 10-месячных детей
Россиян предупредили о новых лимитах снятия наличных в магазинах
По палестинским каналам распространяют видео казни двух заложников солдатами ХАМАС
Политолог Марков: разведка Египта предупреждала Израиль об ударе ХАМАС
Эксперт перечислила признаки передозировки кофеином
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников