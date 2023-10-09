В ходе атаки ХАМАС на Израиль погибли девять американцев. Об этом сообщил представитель госдепа Мэтт Миллер, которого цитирует телеканал CNN.
"Девять американцев убиты в Израиле", — сказал Миллер.
Ранее о факте гибели нескольких граждан США в ходе эскалации между Израилем и Палестиной уже говорил представитель Совета национальной безопасности США в разговоре с РИА Новости. Количество погибших в Вашингтоне тогда не указали.
Ранее телеканал CNN проинформировал, что Госдепу известно о "трех гражданах США, которые были убиты на границах Газы, а также о том, что есть и другие американцы", о которых власти пока ничего не знают.
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