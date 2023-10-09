Нехватка медикаментов в больницах Газы из-за израильских бомбардировок

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Тысячи раненых в результате израильских бомбардировок палестинского сектора Газа поступают в местные больницы, которые сталкиваются с острой нехваткой медикаментов. Об этом заявил координатор по связям со СМИ организации "Врачи без границ" в секторе Газа Айман аль-Джаруша.

Фото: openverse.org

Организация уже сформировала бригаду неотложной помощи и начала работать в сотрудничестве с министерством здравоохранения сектора Газа. Нехватка медицинских препаратов в больницах связана с затрудненным поступлением лекарств из-за закрытых контрольно-пропускных пунктов на границе.

Кроме того, отсутствие электроэнергии из-за отключения подачи из Израиля осложняет работу медицинских учреждений в секторе Газа. Местное министерство здравоохранения призвало к чрезвычайным мерам для удовлетворения потребностей в лекарствах, медицинских материалах, топливе и генераторах высокой мощности.

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