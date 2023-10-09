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В США предрекли Израилю большие проблемы с боеприпасами из-за помощи Киеву

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Мир

Израиль позволил США передавать Киеву боеприпасы, которые хранятся на территории страны в американских военных складских помещениях, поэтому в случае длительного конфликта на Ближнем Востоке сам Иерусалим может столкнуться с проблемой дефицита вооружений, пишет The New York Times.

Американские журналисты рассказали, что, по словам Вашингтона, США забирали исключительно снаряды 155 мм калибра из тех, которые хранятся в Израиле. Эти боеприпасы, по мнению американских экспертов, Израилю не потребовались бы в ходе конфликта с ХАМАС.

В результате это может стать проблемой, если израильский конфликт примет затяжной характер, указали авторы.

"Если военные действия на Ближнем Востоке расширятся, количество запасов в складах может стать проблемой", — говорится в статье, авторы которой ссылаются на аналитиков.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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