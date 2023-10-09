Пресс-секретарь израильской армии (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари пообещал уничтожить лидера ХАМАС Яхью Синвара, передаёт Times of Israel.
По его словам, Израиль планирует ликвидацию всей инфраструктуры, военного и политического руководства ХАМАС. Он считает, что палестинское движение "обречено".
"Яхья Синвар является командующим кампанией, он покойник", — подчеркнул Хагари.
С 7 октября наблюдается обострение конфликта между Израилем и Палестиной. В субботу военные ХАМАС нанесли массированный удар по израильским городам, запустив более трёх тысяч ракет. Затем власти Израиля сообщили, что государство переходит в военный режим.
В ночь на 9 октября солдаты ЦАХАЛ ударили по сектору Газа, поразив свыше 500 объектов ХАМАС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что события в Израиле не повлияют на проведение российской спецоперации.
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