Экс-президент США Трамп заявил, что не допустил бы конфликтов в Израиле и на Украине

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Экс-руководитель США Дональд Трамп считает, что эскалации в Израиле и на Украине не случилось бы, если бы он находился у власти.

Фото: Оpenverse

Политик назвал происходящее на израильской территории, а также боевые действия на Украине "ужасными конфликтами".

"Ужасный конфликт в Израиле, так же как и на Украине, не произошёл бы, если бы я был президентом — шансов ноль!" — приводит The Hill комментарий Трампа.

Ранее Дональд Трамп-младший, сын бывшего американского президента, сообщил, что палестинцы пользуются автоматами М4 производства США в ходе конфликта с израильскими военными.

С 7 октября наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В субботу военные ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю. В ночь на 9 октября солдаты ЦАХАЛ атаковали объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поразив свыше 500 объектов.