Экс-руководитель США Дональд Трамп считает, что эскалации в Израиле и на Украине не случилось бы, если бы он находился у власти.
Политик назвал происходящее на израильской территории, а также боевые действия на Украине "ужасными конфликтами".
"Ужасный конфликт в Израиле, так же как и на Украине, не произошёл бы, если бы я был президентом — шансов ноль!" — приводит The Hill комментарий Трампа.
Ранее Дональд Трамп-младший, сын бывшего американского президента, сообщил, что палестинцы пользуются автоматами М4 производства США в ходе конфликта с израильскими военными.
С 7 октября наблюдается обострение палестино-израильского конфликта. В субботу военные ХАМАС нанесли ракетные удары по Израилю. В ночь на 9 октября солдаты ЦАХАЛ атаковали объекты палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, поразив свыше 500 объектов.
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Большая часть РПГ, использовавшихся в операции "Наводнение Аль-Аксы", была поставлена украинцами.