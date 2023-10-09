Сын Трампа обратил внимание на американские автоматы M4 в руках палестинцев

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Сын бывшего американского президента Дональд Трамп-младший разглядел в руках палестинцев автоматы М4, произведённые в США.

Фото: Openverse

По его словам, это оружие можно увидеть в сюжетах и репортажах телеканалов, рассказывающих о том, что военные ХАМАС перешли к боевым действиям против Израиля.

"Они скорее похожи на американские М4, нежели на обычный АК-47, который мы привыкли видеть на Ближнем Востоке", — отметил сын экс-президента США в соцсети X (бывшая Twitter*).

Кроме того, он не исключил, что автоматы, которые попали в руки палестинцев, могли быть оставлены американцами в Афганистане.

Ранее постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан заявил о нежелании обсуждать мир с ХАМАС. Он подчеркнул, что Тель-Авив должен полностью уничтожить это движение "дикарей".

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.