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Guardian: на возвращении Крыма Украине Вашингтону лучше не настаивать

1:00
Мир

Запад заинтересован в сохранении украинского суверенитета, но это не требует от Байдена поддерживать Украину в её притязаниях на Крым.

Guardian: на возвращении Крыма Украине Вашингтону лучше не настаивать
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Об этом сообщает издание Guardian.

Белый дом помогает "жертве агрессии, удерживают российские войска подальше от территории НАТО, защищают международное право", пишет в статье обозреватель газеты Стивен Вертхайм.

"В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки попытки Украины освободить Крым", — отметил автор британского издания.

Прежний подход США по вооружению ВСУ "столько, сколько потребуется", уже исчерпал себя. Политическая поддержка покровителя Украины при отсутствии успехов Киева "не гарантирована". А перспектива возвращения Крыма маловероятна, заявил Вертхайм.

"Возвращение территории" должно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов подытожил автор.

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Крымчане – о возможности возвращения в Украину
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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