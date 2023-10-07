Запад заинтересован в сохранении украинского суверенитета, но это не требует от Байдена поддерживать Украину в её притязаниях на Крым.
Об этом сообщает издание Guardian.
Белый дом помогает "жертве агрессии, удерживают российские войска подальше от территории НАТО, защищают международное право", пишет в статье обозреватель газеты Стивен Вертхайм.
"В то же время Байден должен отметить, что ни одна из этих целей не требует от США поддержки попытки Украины освободить Крым", — отметил автор британского издания.
Прежний подход США по вооружению ВСУ "столько, сколько потребуется", уже исчерпал себя. Политическая поддержка покровителя Украины при отсутствии успехов Киева "не гарантирована". А перспектива возвращения Крыма маловероятна, заявил Вертхайм.
"Возвращение территории" должно взвешиваться с учетом ограниченности ресурсов подытожил автор.
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Подтверждаются данные о переходе в активное наступление ВС РФ в направлении на Купянск.