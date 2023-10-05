Несколько тысяч проживающих в Латвии россиян могут обязать покинуть страну

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Более 3,2 тысячи россиян, проживающих в Латвии, получили предупреждения о том, что из-за новых требований в иммиграционном законодательстве они могут быть вынуждены покинуть страну или подать заявление на получение вида на жительство.

Фото: Openverse

Закон об иммиграции в Латвии предусматривает, что виды на постоянное жительство, выданные гражданам России в сентябре 2023 года, утрачивают силу. Чтобы продолжать проживать в Латвии, россияне должны подать заявление на получение права на постоянное проживание. Недавние поправки к закону об иммиграции продлевают срок сдачи экзамена по государственному языку для получения постоянного места жительства на два года. Однако это продление распространяется только на тех, кто уже начал процесс подачи заявления и прошел, но еще не завершил тест на знание государственного языка. Ожидается, что те, кто не предпринял никаких действий, покинут страну.

Латвийские власти проанализируют ситуацию в декабре и, возможно, издадут распоряжения в отношении россиян, которые не представили необходимые документы для выезда из страны.

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