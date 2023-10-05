Депутат Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

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Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил как безумие угрозу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины о том, что они собираются превратить Крым в безлюдный регион.

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

В среду ВКС России пресекли попытку ВСУ высадить десант на северо-западной части акватории Чёрного моря у мыса Тарханкут. Федеральная служба безопасности РФ также сообщила о том, что диверсанты из ГУР Министерства обороны Украины, находясь на быстроходных плавсредствах, пробовали проникнуть на территорию полуострова. Эта попытка была предотвращена, и одного из диверсантов взяли в плен. В ответ на это ГУР опубликовало видео, на котором военные ВСУ с размытыми лицами на якобы берегу Крыма обещают либо сделать полуостров украинским, либо лишить его населения.

"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия уже однажды остановила эту угрозу в 2014 году и готова сделать это снова, оставляя врагу только бесславную смерть.