Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Под Херсоном ФАБ-500 уничтожила расположение националистов
В Челябинске во время рейда на рынке 17 мигрантам вручили повестки в военкомат
Пленный рассказал, что командование ВСУ отправляет солдат форсировать Днепр без подготовки
Источник углерода обнаружен на поверхности спутника Юпитера
Андрей Марочко: военные из подразделения "Азов"* расстреляли троих бойцов ВСУ под Кременной
Телескоп Уэбба помог найти причину необычной яркости молодых галактик
РИАН: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Депутат ЗС назвал "колониализмом" высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Версия: наша галактика деформируется из-за тёмной материи.

Депутат Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным

1:30
Мир

Депутат Государственной Думы от Крымского региона Михаил Шеремет расценил как безумие угрозу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины о том, что они собираются превратить Крым в безлюдный регион.

Депутат Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

В среду ВКС России пресекли попытку ВСУ высадить десант на северо-западной части акватории Чёрного моря у мыса Тарханкут. Федеральная служба безопасности РФ также сообщила о том, что диверсанты из ГУР Министерства обороны Украины, находясь на быстроходных плавсредствах, пробовали проникнуть на территорию полуострова. Эта попытка была предотвращена, и одного из диверсантов взяли в плен. В ответ на это ГУР опубликовало видео, на котором военные ВСУ с размытыми лицами на якобы берегу Крыма обещают либо сделать полуостров украинским, либо лишить его населения.

"Киевский режим продолжает демонстрировать всему миру свое безумие, бесчеловечность и маниакальное стремление уничтожать мирное население, в том числе женщин, стариков и детей, а также разрушать гражданскую инфраструктуру. Пора уже и Западу понять, каких нацистов и террористов они взрастили", — сказал Шеремет РИА Новости.

Он подчеркнул, что Россия уже однажды остановила эту угрозу в 2014 году и готова сделать это снова, оставляя врагу только бесславную смерть.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Под Артёмовском авиабомба ФАБ-1500 уничтожила всё командование ВСУ

Фугас ФАБ-1500 "вскрыл" подземный бункер и ликвидировал почти весь личный состав штаба. Немногих раненых отправили в Польшу.

На Бахмутском фронте авиабомба ФАБ-1500 накрыла почти всё командование ВСУ
На случай ядерной войны: США и РФ одновременно проверят нацсистемы тревоги
К чему готовимся? США и РФ одновременно проверяют "сирены ядерной тревоги"
ГИБДД уже выписывает штрафы водителям, если те забыли дома паспорт
В конгрессе США призвали ввести пошлины на ввоз ферросицилия из РФ
Державин уличил губернатора Лопухина в коррупции Сергей Лебедев ВСУ не делают выводов из диверсионной работы в Крыму Любовь Степушова РГСУ создает национальный соцрейтинг гражданина Олег Володин
Эксперты объяснили, зачем ВСУ выстраивают оборону вокруг Купянска
Юрист-международник Капустин рассказал об антироссийских шагах Армении в МУС
Политолог: в Польше считают, что Украина всех провоцирует
Политолог: в Польше считают, что Украина всех провоцирует
Последние материалы
Андрей Марочко: военные из подразделения "Азов"* расстреляли троих бойцов ВСУ под Кременной
Телескоп Уэбба помог найти причину необычной яркости молодых галактик
РИАН: артиллеристы уничтожили опорный пункт ВСУ в районе херсонских островов
Депутат Михаил Шеремет назвал безумием угрозу Киева сделать Крым безлюдным
Депутат ЗС назвал "колониализмом" высказывание Симоньян о ядерном взрыве над Сибирью
Дуглас Макгрегор: Украина уже проиграла из-за истощения военных запасов Запада
В Европарламенте заявили, что украинский конфликт истощил бюджет ЕС
Старовойт заявил об атаке дронов ВСУ на объекты инфраструктуры в Курской области
Al-Ayyam: уставший от Украины Запад готов к её исчезновению с карты мира
Полковник Макгрегор: Зеленский ведёт себя отвратительно, требуя финансирование
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников