Немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер выразил мнение, что, несмотря на возможное сокращение военной помощи киевскому режиму, гораздо более значимым аспектом является потеря Украиной своего человеческого потенциала в долгосрочной перспективе. Об этом он рассказал в беседе с ZDFheute.
Этот комментарий был дан в контексте возможного сокращения военной помощи со стороны Словакии для Киева. Следует напомнить, что в стране недавно прошли выборы, в результате которых победу одержала партия Smer.
"Отсутствие помощи со стороны Словакии в краткосрочной перспективе не особо скажется обороноспособности ВСУ. Но затягивание боевых действий в результате приведёт к гораздо более серьёзным проблемам. В частности, кадровые резервы Киева исчерпаются, а также существует риск высоких демографических потерь", — заявил Рихтер.
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