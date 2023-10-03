Полковник Рихтер: кадровые резервы Киева исчерпаются

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Немецкий полковник в отставке Вольфганг Рихтер выразил мнение, что, несмотря на возможное сокращение военной помощи киевскому режиму, гораздо более значимым аспектом является потеря Украиной своего человеческого потенциала в долгосрочной перспективе. Об этом он рассказал в беседе с ZDFheute.

Фото: openverse

Этот комментарий был дан в контексте возможного сокращения военной помощи со стороны Словакии для Киева. Следует напомнить, что в стране недавно прошли выборы, в результате которых победу одержала партия Smer.

"Отсутствие помощи со стороны Словакии в краткосрочной перспективе не особо скажется обороноспособности ВСУ. Но затягивание боевых действий в результате приведёт к гораздо более серьёзным проблемам. В частности, кадровые резервы Киева исчерпаются, а также существует риск высоких демографических потерь", — заявил Рихтер.