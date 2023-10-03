Европейские лидеры сомневаются в том, что смогут продолжать активную поддержку Киева без ведущей роли Вашингтона в этом процессе, сообщает Wall Street Journal.
Как напоминает газета, Европа столкнулась с экономическими проблемами, а её оборонная промышленность находится не в самом лучшем состоянии. По информации издания, главы европейских государств пытаются понять, смогут ли они помогать Украине без США, восполняя пробелы.
"Решение США вызвало волну шока по всей Атлантике", — сказано в публикации.
Речь идёт о новом американском законе, который позволит финансировать работу правительства США до 17 ноября 2023 года. Документ не предусматривает выделение денег на помощь Киеву.
Европа вряд ли сможет заменить США из-за проблем с оборонными предприятиями, уточнили авторы статьи. Подчёркивается, что страны ЕС не смогут в быстрые сроки организовать производство самолётов, танков и другого оборудования для нужд Вооружённых сил Украины (ВСУ).
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ США от финансирования Киева следует рассматривать как временное явление.
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